Госдума соберется во вторник на первое пленарное заседание осенней сессии

Во вторник, 11 сентября, депутаты Государственной Думы соберутся на первое пленарное заседание. Первую неделю сезона, начавшегося формально 26 августа, парламентарии традиционно провели в регионах.



Как заявил в понедельник после Совета Думы председатель палаты Сергей Нарышкин, грядущая «осенняя сессия будет содержательной, интенсивной и напряженной». По мнению спикера, в ближайшие месяцы, кроме новых законопроектов,депутатам ГД предстоит рассмотреть большое количество инициатив, внесённых в пятом и четвёртом созыве. В числе наиболее важных документов, включенных в повестку сегодняшнего заседания парламента, — поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих штрафы за нарушение норм о статусе «иностранного агента» для НКО. Вначале эти корректировки были составной частью резонансного законопроекта об НКО — «иностранных агентах», передает ИТАР-ТАСС. Впоследствии изменения в КоАП убрали из текста и перенесли их на отдельное рассмотрение осенью.