Парламентарии от партии "Единая Россия" могут лишиться депутатского мандата. Партия получила сигнал проверить всю информацию о парламентариях, якобы управляющих собственным бизнесом.



В случае, если эти сведения подтвердятся, то народного избранника лишат его мандата. Прецедентом стал случай с Геннадием Гудковым, у которого мандат решили забрать. Как пишет газета «Коммерсантъ», глава генсовета "Единой России" Сергей Неверов пояснил, что партия не будет ни за кого вступаться, но сама инициатором аудита тоже не выступит. По мнению Неверова, запрос в Следственный комитет должны написать те, у кого есть компрометирующие факты.