Путин и Меркель обсудили проблемы энергобезопасности Европы (ВИДЕО)
10 сентября 2012, 22:43 [ «Аргументы Недели» ]
В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили проблемы энергобезопасности Европы.
В ходе беседы были рассмотрены актуальные темы двусторонней повестки дня, в том числе подготовка к предстоящему в ноябре в Москве 14-му раунду российско-германских межгосконсультаций.
Первые лица России и Германии подчеркнули важность с точки зрения обеспечения энергетической безопасности Европы запуска в начале октября текущего года второй нитки газопровода «Северный поток».