США готовы к переговорам с РФ по взаимному сотрудничеству по ЕвроПРО

США не теряют надежду на участие России в создании системы противоракетной обороны в Европе. Второй заместитель госсекретаря США по вопросам проверки и соблюдения соглашений Фрэнк Роуз сообщил, что Соединеные Штаты готовы работать над созданием взаимовыгодной политической основы для такого сотрудничества.

"Несмотря на разницу во мнениях, мы по-прежнему убеждены в том, что сотрудничество в сфере ПРО между США и Россией отвечает интересам безопасности всех сторон. По этой причине, сотрудничество в сфере ПРО с Россией остается президентским приоритетом", - сказал Роуз, выступая в понедельник в Берлине.

Россия и НАТО договорились сотрудничать по проекту ЕвроПРО на саммите в Лиссабоне в 2010 году, но переговоры зашли в тупик из-за отказа США предоставить юридические гарантии ненаправленности развертываемой системы против российских сил сдерживания.

Роуз отметил, что участие России в проекте ЕвроПРО позволит ей убедиться в том, что система не направлена и не может быть направлена против российских сил сдерживания.

По его словам, такое сотрудничество дало бы четко понять всем, кто стремится к распространению ядерного оружия, что США, НАТО и Россия вместе работают над предотвращением угроз с их стороны, сообщает РИА Новости.

Но второй замгоссекретаря подчеркнул, что США не могут удовлетворить требования России о предоставлении ей юридических гарантий ненаправленности и не могут согласиться с предложением РФ о создании ПРО по секторальному принципу.

Он пояснил, что требование России о предоставлении гарантий невозможно выполнить потому, что такие гарантии приведут к ограничению будущих возможностей развивать систему ПРО, необходимых для эффективного отражения угроз со стороны Ирана и Северной Кореи.

США, по словам Роуза, готовы на создание политической основы для сотрудничества, которая бы предусматривала заявление о том, что натовская система ПРО не направлена на Россию.

Он отметил также, что если Россия будет недовольна сотрудничеством, она может в любое время от него отказаться.