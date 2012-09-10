ЛДПР считает решение комиссии по делу Гудкова оправданным

Вице-спикер Госдумы, руководитель Высшего совета ЛДПР Игорь Лебедев считает решение думской комиссии по делу Геннадия Гудкова оправданным. По словам сына лидера ЛДПР Владимира Жириновского, их фракция проголосует за лишение эсера мандата депутата по запросу генпрокурора РФ.

В понедельник комиссия Госдумы подтвердила факт участия Гудкова в предпринимательской деятельности. Руководитель следственного управления СК Александр Щукин объявил ранее, что проверка незаконной предпринимательской деятельности депутата подтвердила его причастность к управлению компанией, занимающейся стройкой в Болгарии.

Игорь Лебедев вспомнил, что "все были против нас, когда принимались решения, в том числе по делу депутата Егиазаряна". "Поэтому ожидать от нас поддержки неразумно. Мы поддерживать эту фракцию не будем, соответственно поддержим представление генпрокурора", - сказал РИА Новости Лебедев.

Он также напомнил, что "Справедливая Россия" выступала не только за снятие неприкосновенности с Егиазаряна, который был обвинен в крупном мошенничестве и в конце 2010 года лишен депутатского неприкосновенности, а также выступала с резкой критикой и "обливала грязью" всю фракцию, а также поддерживала решение о лишении либерал-демократов слова на пленарных заседаниях.

Ранее о намерении проголосовать за лишение Гудкова депутатского мандата заявила фракция "Единая Россия", крупнейшая в Госдуме.