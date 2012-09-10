Эксперты: Для лишения мандата Гудкова юридических оснований нет

Эксперты сделали выводы, что для лишения депутатских полномочий эсера Геннадия Гудкова нет юридических оснований. Экспертное заключение подготовлено по заказу самого депутата сотрудниками кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени Ломоносова.

Свои выводы эксперты делали на основании двух писем: Следственного комитета в Госдуму и обращения генпрокурора Юрия Чайка в Госдуму.

В заключении говорится: "В отсутствии данных о наличии уголовно-наказуемого деяния в действиях депутата, а также данных о непосредственном участии в органах управления коммерческих организаций нет оснований для применения такой санкции конституционно-правовой ответственности, как досрочное прекращение полномочий депутата Государственной думы".

Документ подписали заведующий кафедры конституционного и муниципального права юрфака МГУ Сурен Авакьян и профессор этой кафедры Елена Лукьянова. По их мнению, необходимо законным образом (в суде) подтвердить наличие преступления в действиях Гудкова и только после этого обращаться о лишении депутатских полномочий, сообщает РИА Новости.

В понедельник комиссия Госдумы по контролю за достоверностью информации о доходах и расходах депутатов подтвердила факт участия депутата Гудкова в предпринимательской деятельности.

Глава комиссии единоросс Владимир Васильев предложил вынести на рассмотрение нижней палаты вопрос о лишении мандата заместителя главы фракции "Справедливая Россия" Геннадия Гудкова.