Александр Лукашенко назначил послом Белоруссии в России Игоря Петришенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил чрезвычайным и полномочным послом республики в России Игоря Петришенко. Ранее Петришенко занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Белоруссии.

Лукашенко назначил вместо Петришенко на пост первого замглавы МИД республики Александра Михневича, который в связи с этим был освобожден от должности посла Белоруссии в Великобритании и Северной Ирландии. Андрей Кобяков, который раньше был послом Беларуси в Российской Федерации, теперь возглавит президентскую администрацию.

В конце августа Александр Лукашенко назначил главой МИД Белоруссии бывшего главу президентской администрации Владимира Макея.