Васильев предложил рассмотреть вопрос о лишении мандата Гудкова

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью информации о доходах и расходах депутатов на заседании в понедельник подтвердила факт участия депутата от "Справедливой России" Геннадия Гудкова в предпринимательской деятельности.

Глава комиссии единоросс Владимир Васильев предложил вынести на рассмотрение нижней палаты вопрос о лишении мандата заместителя главы фракции "Справедливая Россия" Геннадия Гудкова. Думская комиссия решила, что оснований для постановки на заседании Госдумы вопроса о лишении депутатского мандата Гудкова достаточно. Восемь членов комиссии проголосовали за данное решение, пять были против и один воздержался.

Необходимость прекращения полномочий справедливоросса Васильев объяснил тем, что, согласно материалам, поступившим от Следственного комитета РФ, Гудков не соблюдал ограничения и запреты, предусмотренные законом о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы. Единоросс также подчеркнул, что рекомендация вынести обсуждение на пленарное заседание будет направлена председателю Госдумы Сергею Нарышкину.

Большинство членов комиссии не прислушалось к предложению однопартийца Гудкова Татьяны Москальковой, которая настаивала на продлении проверки до получения всех запрошенных в правоохранительных органах документов.

Представитель фракции КПРФ Владимир Поздняков заявил, что коммунисты "категорически против такого выборочного подхода", поскольку всем известно, что акции и доли "в коммерческих структурах" имеют и другие депутаты Государственной думы.

Не поддержал инициативу Васильева и единоросс Борис Резник. "Меня те документы, которые представлены тут, не убеждают в том, что я должен нажать кнопку за решение о лишении Гудкова мандата", — заявил он. Резник напомнил, что сейчас в парламенте "много людей, которые продолжают заниматься коммерческой деятельностью".