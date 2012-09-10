Кудрин: Ряд министров скорее уйдет, чем продаст недвижимость за рубежом

Экс-министр финансов, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин в понедельник заявил о том, что ряд министров федерального правительства могут выйти из его состава, если вступит в силу закон, запрещающий владеть госчиновникам собственностью за рубежом.

По словам Кудрина, ему известны имена несколько членов правительства имеющих свои, квартиры за рубежом « Я знаю, что у них настроение скорее уйти, чем продать... У меня даже такое ощущение, что когда это будет объявлено, несколько человек просто уйдут», - сказал бывший премьер.

По его мнению, государство, если введет такой запрет, могло бы взять на себя часть расходов, которые возникнут у чиновников в связи со срочной продажей недвижимости, сообщает РИА Новости.

Ранее экс-министр финансов РФ заявлял, что расценивает как ограничение прав граждан введение запрета на владение недвижимостью за границей для чиновников.