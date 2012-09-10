В результате теракта у больницы в Алеппо погибли 30 и ранены 64 человека

В Сирии накануне в результате теракта в Алеппо вблизи здания больницы "Аль-Хаят" в квартале Аль-Маляаб Аль-Баляди погибли 30 человек, среди них женщины и дети, а также двое сотрудников правоохранительных органов. Ещё 64 человека получили ранения.

В результате взрыва грузового автомобиля, начинённого 1000 килограммами взрывчатки, образовалась воронка глубиной 6 метров. Получили повреждения здания в радиусе 50 метров.

Ответственный источник в провинции Алеппо заявил корреспонденту сирийского арабского агентства САНА, что добавил, что одновременно неподалеку от школы "Кутейба Бен Муслим Аль-Бахели" взорвался ещё один автомобиль, в котором находилось 500 килограммов взрывчатки, сообщает в понедельник издание. Погибли три человека, среди которых десятилетняя девочка. Ещё 6 человек получили ранения.