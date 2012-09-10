МИД РФ: Разговоры о членстве Грузии в НАТО усиливают напряженность в регионе

Официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич заявил, что разговоры о возможном членстве Грузии в НАТО не укрепляют безопасность, а поощряют реваншистские устремления грузинского руководства и усиливают напряженность на Южном Кавказе.

Комментируя недавние заявления генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена в ходе визита в Грузию о том, что "будущий дом Грузии - в НАТО" и что никакая страна не помешает этому событию, Александр Лукашевич сказал: "Раскручивание темы возможного членства Грузии в НАТО не укрепляет ничью безопасность, поощряет реваншистские устремления грузинского руководства, подогревая его нежелание признать сложившиеся политические реалии в регионе, и усиливает напряженность на Южном Кавказе".

Дипломат подчеркнул, что "подобные высказывания свидетельствуют о том, что в НАТО так и не извлекли уроков из трагических событий 2008 года на Южном Кавказе и продолжают посылать Тбилиси "ободряющие" сигналы".

Александр Лукашевич считает, что "реальным вкладом в укрепление безопасности в регионе должны стать обсуждающиеся в рамках Женевских дискуссий четкие юридические гарантии неприменения силы со стороны Грузии в отношении ее соседей", передают интернет-СМИ.