Евгения Чирикова зарегистрирована кандидатом в мэры Химок

Евгения Чирикова зарегистрирована кандидатом в мэры подмосковного города Химки. Лидер движения в защиту Химкинского леса сама коротко сообщила об этом в своем микроблоге: "Зарегистрировали"

Чирикова приняла решение участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Напомним, поддержку ей предлагала партия "Яблоко". Для регистрации Евгения Чирикова собрала 800 подписей. Выборы в Химках пройдут 14 октября.

Все комментарии по поводу выборов она сделает завтра в 13.00 на пресс-конференции в "МК".

Ранее Мособлизбирком официально зарегистрировал кандидатуру бывшего зам.главы Росприроднадзора Олега Митволя, кандидата от партии "Зеленые" Антона Гусенкова и представителя организации "Коммунисты России" Анатолия Баранова. Также на пост мэра претендует и нынешний исполняющий обязанности химкинского руководителя Олег Шахов.