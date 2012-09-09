Германия поддерживает Израиль в ядерном споре с Ираном

В ядерном споре между Ираном и Израилем Германия стоит на стороне Израиля. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле в ходе переговоров с министром обороны Израиля Эхудом Бараком в Иерусалиме, заявил, что развитие ядерного оружия в Иране является неприемлемым.

Израильский глава минобороны в свою очередь поблагодарил Германию за помощь, которую страна оказывает для обороны Израиля. В частности, Эхуд Барак упомянул о продаже шести немецких подводных лодок для ВМС Израиля. Напомним, что эта покупка вызвала жаркие дискуссии после того, как стало известно о том, что лодки предназначены для оснащения их ядерным оружием.