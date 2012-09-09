Министр ФРГ: Германия увеличит помощь сирийским беженцам до 24 млн евро

Германия намерена увеличить на €2 млн размер помощи сирийским беженцам, число которых превышает 200 тысяч человек. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле, не исключив, что конфликт в САР будет продолжаться довольно длительное время.

"К сожалению, следует настроиться на то, что конфликт будет продолжаться еще многие недели, может быть, даже месяцы", - сказал Вестервелле, находясь с визитом в лагре сирийских беженцев в Иордании, со ссылкой на Deutsche Welle передаёт в воскресенье РИА Новости.

С учетом решения о выделении дополнительных средств общие размеры немецкой помощи сирийским беженцам составят €24 млн.