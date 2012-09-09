Игорь Шувалов опроверг слухи об отмене накопительной части пенсии

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов опроверг все слухи о возможной отмене накопительной части пенсий. По словам Шувалова, «правительство пока работает над тем, как ликвидировать дефицит пенсионного фонда, есть разные предложения по модернизации.

И никаких предложений по отмене накопительной части нет». «Накопительную часть не отменяем. Это все слухи», - подчеркнул вице-премьер.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Андрей Белоусов в кулуарах саммита АТЭС сказал, что государственная накопительная система неэффективна, но ее ликвидация подорвет основы пенсионной системы.



Белоусов пояснил, что существуют разные варианты реформы, в том числе — дать людям право выходить из накопительной системы добровольно.

«В этом случае человек будет получать просто среднюю пенсию, когда настанет его время, но исходя естественно, из накопленных прав», — пояснил Белоусов, уточнив, что такой вариант выгоден для людей с небольшой зарплатой. По словам министра, накопительная составляющая, остается более выгодным вариантом для людей с большими доходами.