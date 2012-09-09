Саммит АТЭС 2013 года пройдет на острове Бали

Саммит АТЭС 2013 года пройдет на индонезийском острове Бали.

В итоговой декларации двадцатой встречи лидеров экономик АТЭС, завершившейся в воскресенье на острове Русский в Приморском крае, говорится: "Мы приветствуем обращение президента Индонезии с приглашением на нашу очередную встречу на Бали в 2013 году". В последующие годы: 2014, 2015 и 2016-й саммит АТЭС пройдет в Китайской Народной Республике, Филиппинах и Перу соответственно.

В декларации выражается уверенность в том, что работа АТЭС в год российского председательства будет способствовать реализации общей цели — обеспечению процветания экономик АТЭС.

"АН" писали, что Владимир Путин считает расходы на проведения саммита АТЭС оправданными, дающими старт развитию Приморья.