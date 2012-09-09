Россия и США перешли на упрощенный визовый режим

Между Россией и США с воскресенья, 9 сентября, вступило в силу Соглашение о взаимном упрощении визовых формальностей.

«Документом предусматривается выдача гражданам России и США трехлетних многократных виз для непрерывного пребывания в каждой из стран в течение 6 месяцев с даты въезда. При этом Российской Федерацией будут оформляться деловые, частные, гуманитарные и туристические визы по прямым приглашениям граждан и организаций, а Соединенными Штатами Америки – визы категории B1/B2 (бизнес/туризм). Визы будут выдаваться, как правило, в течение 15 календарных дней с даты подачи документов», - пояснили в Министерстве иностранных дел России.

Предполагается, что соглашение способствовать активизации всего комплекса экономических, культурных, научных и гуманитарных связей между двумя странами, а также создаст благоприятные предпосылки для дальнейших шагов в направлении либерализации двустороннего визового режима вплоть до его полной отмены.

Посол США в России Майкл Макфол заявил, что США стремятся к полной отмене виз с Россией.

По его словам, в этом году рекордное число россиян получили визы США - около 160 тысяч человек.