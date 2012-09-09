Американский Конгресс подготовил два варианта законопроекта о "списке Магнитского", заявила в воскресенье глава Государственного департамента США Хилари Клинтон на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС во Владивостоке.

По словам Клинтон, Госдепартамент уделяет большое внимание этой теме, поскольку она напрямую связана с защитой прав человека в РФ, передаёт Би-Би-Си.

"АН" писали, что на той же пресс-конференции Хилари Клинтон заявила, что США и РФ по Сирии договориться не удаётся.