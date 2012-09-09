Хилари Клинтон: США и России не удаётся прийти к единой позиции по Сирии

Разногласия между Россией и Соединёнными Штатами по вопросу разрешения кризиса в Сирии, охваченной гражданским конфликтом, сохранятся по мнению Государственного секретаря США Хилари Клинон, озвученному ею накануне.

Комментарии госсекретаря прозвучали по итогам ее встреч с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым "на полях" саммита АТЭС во Владивостоке.

"Мы должны смотреть на вещи реалистично. Мы не видели сходства во взглядах (по Сирии). Такая ситуация может продолжиться", - сказала Клинтон, передаёт РИА Новости.

Госсекретарь подчеркнула, что, несмотря на отсутствие договоренности с Россией, американские власти будут продолжать сотрудничество со странами, которые имеют схожие с США позиции, чтобы поддерживать сирийскую оппозицию в ее борьбе против режима президента Башара Асада, отмечает агентство.

"АН" писали, что в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Хилари Клинтон заявил, что односторонние санкции США против Ирана и Сирии наносят ущерб российской экономике.