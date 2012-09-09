Саммит АТЭС: лидеры стран приняли итоговую декларацию

Лидеры стран АТЭС приняли итоговую декларацию, в которой подтвердили свою приверженность борьбе с коррупцией, сокращению дисбалансов путем укрепления государственных финансовых систем.

Они выступили за снижение резкого колебания цен и повышение уровня продовольственной безопасности и считают необходимым продолжить работу по оптимизации таможенных процедур в экономиках АТЭС.

"Мы, лидеры АТЭС, вновь подтверждаем свою приверженность борьбе с коррупцией, а также обеспечению принципов транспарентности и ответственности в наших экономиках", - говорится в декларации.

Лидеры подчеркивают взаимную решимость расследовать коррупционные правонарушения и привлекать к ответственности виновных в их совершении в соответствии с национальным законодательством, "а также лишать коррумпированных госслужащих доступа к доходам от преступной деятельности в рамках наших финансовых систем".

"Мы также будем работать над упрощением возврата денежных средств, полученных в результате коррупции... Мы продолжим работу со всеми участниками международных и национальных финансовых рынков с целью непредоставления "безопасных гаваней" активам, полученным в результате коррупции", - отмечается в документе.

Лидеры приветствуют взятые европейскими лидерами обязательства принимать все необходимые меры для сохранения целостности и стабильности еврозоны.

"Мы сохраняем приверженность сокращению дисбалансов посредством укрепления государственной финансовой системы в экономиках, имеющих дефициты... Мы подтверждаем нашу приверженность ускоренному продвижению к рыночной системе определения валютных курсов и повышению их гибкости на основе экономических показателей с тем, чтобы не допускать длительной расбалансированности валютных рынков и девальвации", - сообщается в декларации. Что касается налогов бюджетной сферы, то стороны отмечают, что прогнозирование должно учитывать расходы, связанные со старением населения.

В вопросах укрепления продовольственной безопасности лидеры отдают себе отчет в том, что запреты и другие ограничения на экспорт продовольствия могут привести к волатильности цен, в первую очередь в экономиках, зависящих от импорта основных продуктов питания.

"Мы еще раз подтверждаем наши обязательства бороться с протекционизмом", - говорится с декларации, передает РИА Новости.





