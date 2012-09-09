Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в субботу во Дворце спорта в Тбилиси, где проходил съезд правящей партии, что Россия профинансировала одного из кандидатов на 2 миллиарда долларов.



Свое выступление на съезде президент начал с поздравления сборной Грузии по баскетболу, обеспечившему победой в матче со сборной Латвии выход в финальную часть чемпионата Европы.



После чего заявил, что Россия профинансировала на $2 млрд одну из политических сил, участвующих в предстоящих 1 октября выборах в парламент Грузии.

Таким образом, Москва пыталась вызвать беспорядки в Грузии, однако они были быстро пресечены, публикует слова Саакашвили сайт «Грузия Online».

"Расчет был простым: неопределенность на выборах, нужно подкупить многие иностранные СМИ, распространить множество слухов, создать неразбериху после выборов, представить грузинский народ как разделенный, и затем в условиях, когда Россия перенесла военные маневры к нашим выборам, дать им повод и возможность использовать внутренние беспорядки и разделенность для осуществления их планов. Сегодня грузинский народ показал, что он един, как никогда, и поэтому, вражеский план сорван". - заявил президент.



