Клинтон спросила Лаврова о правах человека в РФ и о ситуации с Карабахом

Во Владивостоке на полях АТЭС в субботу состоялась рабочая встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Хиллари Клинтон. Клинтон подняла вопрос о правах человека в России, а также коснулась ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Как сказал высокопоставленный сотрудник американского внешнеполитического ведомства: «Разумеется, госсекретарь подняла вопрос о нашей обеспокоенности ситуацией с правами человека в России, соблюдением закона, недавними приговорами, законопроектом, который, по всей видимости, ограничит свободу слова в России и действия НКО - то есть всеми проблемами, о которых вы очень хорошо знаете». Он подтвердил, что в беседе упоминалось дело Pussy Riot, однако, пересказывать ответ Лаврова отказался.

Хиллари Клинтон меньше говорила о конкретных случаях и больше о причинах обеспокоенности в целом: о слишком жестких приговорах, законе, который ограничивает свободу собраний и деятельность НКО, сообщает РИА Новости.

Представитель госдепартамента отметил, что главными темами рабочего завтрака были Сирия, Иран и Северная Корея. Тема противоракетной обороны не обсуждалась. Зато Клинтон и Лавров обсудили Нагорный Карабах.