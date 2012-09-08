Правительство Ирана выступило с резкими обвинениями в адрес властей Канады, разорвавших накануне с республикой дипломатические отношения. Глава парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Аладдин Буружерди заявил, что действия официальной Оттавы будут сопровождаться "немедленным и решительным" отпором.

Представитель иранского МИД Рамин Мехманпараст сообщил, что отзыв канадских дипломатов из Тегерана является "продолжением антииранской политики правительства консерватора Стивена Харпера".

Мехманпараст отметил, что современное правительство Канады во главе с премьер-министром Стивеном Харпером известно своими радикальными шагами во внешней политике. По его словам, враждебное отношение расистского правительства Канады в действительности диктуется сионистами и Великобританией.

В пятницу Канада заявила о закрытии своего посольства в Тегеране, а также отвела иранским дипломатам в Оттаве пять дней на то, чтобы они покинули страну. Причиной для приостановки дипломатических отношений стали опасения за возможную военную направленность иранских ядерных исследований.

Напомним, Великобритания выдворила иранских дипломатов в конце 2011 года после нападения на посольство своей страны в Иране.