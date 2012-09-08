//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Иран: действия Канады будут сопровождаться "немедленным и решительным" отпором

8 сентября 2012, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

Иран: действия Канады будут сопровождаться "немедленным и решительным" отпором

Правительство Ирана выступило с резкими обвинениями в адрес властей Канады, разорвавших накануне с республикой дипломатические отношения. Глава парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Аладдин Буружерди заявил, что действия официальной Оттавы будут сопровождаться "немедленным и решительным" отпором.

Представитель иранского МИД Рамин Мехманпараст сообщил, что отзыв канадских дипломатов из Тегерана является "продолжением антииранской политики правительства консерватора Стивена Харпера".

Мехманпараст отметил, что современное правительство Канады во главе с премьер-министром Стивеном Харпером известно своими радикальными шагами во внешней политике. По его словам, враждебное отношение расистского правительства Канады в действительности диктуется сионистами и Великобританией.

В пятницу Канада заявила о закрытии своего посольства в Тегеране, а также отвела иранским дипломатам в Оттаве пять дней на то, чтобы они покинули страну. Причиной для приостановки дипломатических отношений стали опасения за возможную военную направленность иранских ядерных исследований.

Напомним, Великобритания выдворила иранских дипломатов в конце 2011 года после нападения на посольство своей страны в Иране.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//новости партнеров

//Новости МирТесен

//В мире

Россия и Украина обменялись заключенными

Россия и Украина обменялись заключенными

На Украине рассказали, что Москва и Киев совершили обмен заключенными гражданами. Об этом заявил новый генпрокурор Руслан Рябошапка. Ранее стало известно, что Россия и Украина до конца сентября должны обменяться заключенными по формуле 33 на 33.

//В мире

Глава Пентагона посетит Европу с целью обсудить противодействие "агрессии России"

Глава Пентагона посетит Европу с целью обсудить противодействие "агрессии России"

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что на следующей неделе планирует посетить Европу для обсуждения некоторых вопросов внешней политики Соединённых Штатов и "сдерживания российской агрессии".

//В мире

Супрун и два ее заместителя решили покинуть свои должности

Супрун и два ее заместителя решили покинуть свои должности

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что она и двое её заместителей решили оставить свои должности. Заявления об отставке были поданы на имя нового премьер-министра страны.

//В мире

На Украине назначили глав Минобороны и МИД

На Украине назначили глав Минобороны и МИД

В Верховной раде Украины назначили новых министра иностранных дел и министра обороны страны. Согласно Конституции, кандидатов выбрал президент Владимир Зеленский.

//Наука

На МКС сработала аварийная воздушная сигнализация

На МКС сработала аварийная воздушная сигнализация

В американском сегменте Международной космической станции сработала аварийная сигнализация. Об этом сообщил космонавт Алексей Овчинин специалистам подмосковного Центра управления полетами.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Шесть главных симптомов развития раковой опухоли в кишечнике озвучили врачи

Шесть главных симптомов развития раковой опухоли в кишечнике озвучили врачи

Медицинские специалисты обозначили шесть главных признаков развития раковой опухоли в кишечнике. Соответствующая информация содержится в заметке, опубликованной некоторое время назад на страницах сетевых СМИ.

//В мире

Глава Грузии заявила, что страна должна перестать экономически зависеть от России

Глава Грузии заявила, что страна должна перестать экономически зависеть от России

Грузинский президент Саломе Зурабишвили считает, что стране нужно уменьшить экономическую зависимость от Российской Федерации. Об этом она заявила во время выступления на международном форуме во Франции.

//Шоу-бизнес

Дизайнер оценил квартиру Алибасова и вспомнил о психиатрах

Дизайнер оценил квартиру Алибасова и вспомнил о психиатрах

Дизайнер Сергей Сапонов заявил, что даже если Бари Алибасов и захочет продать свою квартиру в центре Москвы, то ему придётся доплатить покупателю. Сапонов оценил интерьер жилища продюсера и назвал его «кошмаром эпилептика».

//Происшествия

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек

На участке трассы А108, так называемой "бетонки" на территории Подмосковья, произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и нескольких легковых автомобилей. Есть жертвы.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Общество

В России могут продлить летние каникулы ещё на месяц

В России могут продлить летние каникулы ещё на месяц

В Госдуме депутат от партии ЛДПР Василий Власов предложил продлить в стране летние каникулы школьников и студентов до октября. Таким образом Власов предлагает решить проблему с туризмом в стране и дать возможность студентам получить рабочий опыт.

//Происшествия

Самолёт экстренно приземлился в Екатеринбурге

Самолёт экстренно приземлился в Екатеринбурге

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом «Санкт-Петербург - Худжанд», экстренно сел в Екатеринбурге. Причиной стало предполагаемое повреждение шасси.

//Общество

В Роструде напомнили о неделе новогодних праздников

В Роструде напомнили о неделе новогодних праздников

В Роструде напомнили, что в этом году последний день декабря будет рабочим, а уже с первого января начнутся длинные новогодние праздники, которые продлятся больше недели.

//Общество

Поклонская рассказала о радикальных переменах в жизни

Поклонская рассказала о радикальных переменах в жизни

Наталья Поклонская рассказала, что в её личной жизни случились радикальные перемены, «о которых никто не догадывается». Депутат Госдумы подчеркнула, что какое-то время это будет оставаться тайной.

//Политика

В МИД Украины озвучили условия амнистии в Донбассе

В МИД Украины озвучили условия амнистии в Донбассе

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ходе заседания Рады поставил задачу за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе, передает сегодня РИА Новости.

//Общество

Что из привычных вещей не могут делать космонавты?

Что из привычных вещей не могут делать космонавты?

Пребывание за пределами Земли накладывает на жизнь космонавтов особый отпечаток. Есть множество привычных вещей, которые невозможно выполнить, находясь на космической станции.

//Спорт

В Керчи завершился турнир по самбо «Кубок двух морей»

В Керчи завершился турнир по самбо «Кубок двух морей»

Самый крупный юношеский турнир по самбо «Кубок двух морей» завершился в городе-герое Керчи. По итогам соревнований, из сорока регионов России в тройку лидеров вошли Крым, Краснодарский край и Адыгея. Как отметил главный судья соревнований, конкуренция на турнире растет с каждым годом.

//Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% московских продавцов шаурмы

Роспотребнадзор нашел нарушения у 98% московских продавцов шаурмы

Московское управление Роспотребнадзора выявило санитарные нарушения у 98 процентов предприятий, продающих шаурму. Об этом в четверг, 29 августа, сообщается на официальном сайте ведомства.

//Здоровье

Ученые рассказали, от какой еды у подростков возникает депрессия

Ученые рассказали, от какой еды у подростков возникает депрессия

В Соединённых Штатах ученые определили, какая еда может способствовать проявлению депрессии у подростков. По словам исследователей, рацион оказывает прямое влияние на психическое здоровье.

//Политика

Спикер Верховной рады выключил микрофон депутату, говорившему по-русски

Спикер Верховной рады выключил микрофон депутату, говорившему по-русски

Спикер Верховной рады Украины нового созыва Дмитрий Разумков выключил микрофон депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олегу Волошину за выступление на русском языке.

//Общество

Москва признана одним из самых безопасных городов мира

Москва признана одним из самых безопасных городов мира

Российская столица попала в рейтинг из 60 самых безопасных городов мира в 2019 году. Список составляли, исходя из показателей по обеспечению личной и цифровой безопасности, здравоохранения и инфраструктуры.

//Политика

Российский эксперт оценил компетентность новых министров Украины

Российский эксперт оценил компетентность новых министров Украины

Российский эксперт Андрей Суздальцев рассказал, чего стоит ждать от назначения новых глав МИД и минобороны, а также премьер-министра Украины. По его словам, новые назначения не повлияют на существующий политический курс.

//Шоу-бизнес

Кикабидзе заявил, что гордость не позволит грузинским артистам выступать в России

Кикабидзе заявил, что гордость не позволит грузинским артистам выступать в России

Грузинский певец и актёр Вахтанг Кикабидзе в очередной раз опроверг информацию о своих выступлениях в России. «Как ты можешь пойти и петь тем, кто тебя бьет?» - заявил артист.

//В мире

Болтон предположил, что в Белоруссии «всё ещё хотят независимости»

Болтон предположил, что в Белоруссии «всё ещё хотят независимости»

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон считает, что жители Белоруссии до сих пор «хотят независимости». Таким образом он прокомментировал интеграцию России и Белоруссии.

//Общество

Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов

Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов

Пользователи сети Интернет, работающие в медицинской сфере, поведали о самых распространенных и странных заблуждениях своих пациентов. Совокупность историй набрала более 20 тысяч лайков.

//В мире

В Совете Европы прокомментировали решение РФ оплатить долг по взносам

В Совете Европы прокомментировали решение РФ оплатить долг по взносам

В Совете Европы прокомментировали решение Российской Федерации возобновить выплаты в бюджет организации. Пресс-секретарь генсека СЕ Дэниэл Хольтген заявил, что теперь Совет Европы может завершить антикризисные меры.

//В мире

Трамп может перестать оказывать Украине военную помощь

Трамп может перестать оказывать Украине военную помощь

Соединённые Штаты могут прекратить выделение военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов. Сообщается, что Белый дом уже сообщил о возможности подобного решения ряду ведомств.

//В мире

Видео: во Вьетнаме жених устроил свадьбу на похоронах невесты

Видео: во Вьетнаме жених устроил свадьбу на похоронах невесты

Один из жителей вьетнамского города Хошимин устроил свадебную церемонию в ходе проведения похорон своей погибшей невесты. Об этом в четверг, 29 августа, сообщается на портале AsiaOne.

//Новости партнеров

//Общество

Варяжская напасть

Варяжская напасть

Согласно летописной Повести временных лет XII века русская государственность началась с «Призвания варягов» в 862 году на княжение в Новгороде. Варяг Рюрик пришёл в Новгород со всем своим родом, называемым «Русь», от которого пошла династия Рюриковичей.

//В мире

На Украине назвали нового премьер-министра

На Украине назвали нового премьер-министра

Депутаты Верховной рады Украины общим голосованием выбрали нового премьер-министра страны. Сообщается, что за него проголосовало 290 парламентариев при установленном необходимом минимуме в 226 голосов.

//Общество

В центре Севастополя на Историческом бульваре обнаружили мины времен Великой Отечественной войны

В центре Севастополя на Историческом бульваре обнаружили мины времен Великой Отечественной войны

На Историческом бульваре, что в центре Севастополя, и в совхозе Софьи Перовской обнаружили опасные находки – мины времен Великой Отечественной войны

//Шоу-бизнес

Бондарчука и Миронова обокрали на съемочной площадке

Бондарчука и Миронова обокрали на съемочной площадке

Российского актера, режиссера Федора Бондарчука и его коллегу Евгения Миронова накануне обокрали прямо на съемочной площадке в Москве. Об этом в четверг сообщает телеграм-канал Baza.

//Здоровье

Диетолог рассказала о трёх самых полезных дарах осени

Диетолог рассказала о трёх самых полезных дарах осени

Диетолог Елена Соломатина рассказала о трёх самых полезных осенних плодах. По её словам, употребление в пищу этих овощей и фруктов могут укрепить иммунитет и нормализовать работу всего организма.

//В мире

В партии Зеленского выявили дату готовящегося Порошенко госпереворота на Украине

В партии Зеленского выявили дату готовящегося Порошенко госпереворота на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко готовится в декабре совершить государственный переворот. Такого мнения придерживается Елизавета Богуцкая, депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа».

//Новости СМИ2

//Экономика

Россия оплатит долги в СЕ за 2017 и 2018 годы

Россия оплатит долги в СЕ за 2017 и 2018 годы

Российская Федерация оплатит задолженность по членским взносам в Совете Европы за 2017 и 2018 год, заявили в правительстве. Ранее Россия погасила долг перед СЕ за текущий год, сумма составила 33 миллиона евро.

//Наука

Ученые выяснили причины наводнений в России и Европе

Ученые выяснили причины наводнений в России и Европе

На основе данных об уровне рек с 3700 гидрометрических станций Европы исследователи сделали выводы о том, каковы причины наводнений в Северо-Западной Европе. Статья опубликована в Nature.

//Общество

Эксперт рассказала, почему россияне не смогут работать меньше

Эксперт рассказала, почему россияне не смогут работать меньше

Эксперт Людмила Иванова-Швец рассказала, что, несмотря на развитие современных технологий, россияне в ближайшем будущем могут не ждать сокращения рабочей недели до 12 часов.

//Армия

Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили Вооруженные Силы РФ в 2019 году

Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили Вооруженные Силы РФ в 2019 году

В 2019 году образовательными организациями Минобороны России выпускается более 17 тысяч человек, включая молодых лейтенантов (более 13 тысяч) и воспитанников довузовских учебных заведений (свыше 1 тысячи 600 человек).

//Шоу-бизнес

Лоза оценил поведение Киркорова на "Новой волне"

Лоза оценил поведение Киркорова на "Новой волне"

Юрий Лоза прокомментировал видео, на котором Филипп Киркоров ругает организаторов музыкального конкурса «Новая волна». Киркорова возмутило, что ему не предоставили необходимого оборудования для репетиции.

//Общество

Мусульманский феминизм. Дискриминация женщин в исламе: есть или нет?

Мусульманский феминизм. Дискриминация женщин в исламе: есть или нет?

Являясь для мусульман не религией, а образом жизни, Ислам для многих, увы, ассоциируется с терактами, убийствами и угнетением женщин. Священная книга мусульман – Коран, источник вероучения и житейской мудрости, состоит из 114 сур, в которых упоминается 24 женских персонажа.

//Новости МирТесен

//Непознанное

Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые столкнутся с трудностями в сентябре

Павел Глоба назвал знаки зодиака, которые столкнутся с трудностями в сентябре

Людям, рожденным под знаками Тельца, Девы и Рыб, суждено столкнуться с трудностями в следующем месяце. Об этом говорится в опубликованном интернет-СМИ гороскопе российского астролога Павла Глобы.

//Армия

1 сентября в 35 военных вузах России приступят к учёбе 12 тысяч курсантов

1 сентября в 35 военных вузах России приступят к учёбе 12 тысяч курсантов

С 1 сентября в 35 вузах по 276 военным специальностям приступят к обучению более 12 тыс. курсантов, что составляет 100% планового задания.

//Армия

СМИ: немецким солдатам не хватает обуви

СМИ: немецким солдатам не хватает обуви

Немецкая армия сталкивается не только с материально-техническими проблемами. Теперь военным не хватает даже предметов первой необходимости - армейской обуви, пишет газета Die Welt.

//Армия

С 1 сентября расширится сеть суворовских училищ и кадетских корпусов

С 1 сентября расширится сеть суворовских училищ и кадетских корпусов

Об этом рассказал журналистам начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

//В мире

Опубликован прогноз о широкомасштабной гражданской войне на Украине и ее распаде

Опубликован прогноз о широкомасштабной гражданской войне на Украине и ее распаде

Украину в будущем ждет широкомасштабная гражданская война и распад государства. Соответствующий прогноз содержится в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Армия

Конкурс в довузовские образовательные организации Минобороны РФ вырос за год

Конкурс в довузовские образовательные организации Минобороны РФ вырос за год

В довузовских образовательных организациях средний конкурс составил 3,6 чел. на место (в прошлом году – 3,3 чел.). При этом для отбора и зачисления наиболее подготовленных кандидатов экзаменационные задания по предметам имели повышенный уровень сложности.

//Непознанное

Предсказание «спящего пророка» из США о будущем России вспомнили в интернете

Предсказание «спящего пророка» из США о будущем России вспомнили в интернете

В сети вспомнили предсказание о России, которое сделал перед своей смертью американский мистик и медиум Эдгар Кейси. Соответствующая публикация появилась некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Общество

Андрей Разин призвал поддержать Филиппа Киркорова

Андрей Разин призвал поддержать Филиппа Киркорова

В связи с возникшим на фестивале «Новая волна» скандалом, продюсер Андрей Разин выразил поддержку королю российского шоу бизнеса.

//Здоровье

Врачи назвали распространенные причины головной боли

Врачи назвали распространенные причины головной боли

Головная боль может застигнуть врасплох даже без очевидных причин. Врачи объяснили, что может стать причиной резкой головной боли и как обезопасить себя от неприятного недуга.

//Интервью

Губернатор Иркутской области о наводнениях, пожарах и жесткой политической борьбе

Губернатор Иркутской области о наводнениях, пожарах и жесткой политической борьбе

Этим летом Приангарье стало эпицентром природных катаклизмов. Ливневые дожди привели к чудовищным наводнениям в одной части региона, засуха же и аномальная жара спровоцировали пожары на севере. Глава Иркутской области в интервью ответил на актуальные вопросы «Аргументов недели».

//В мире

Видео воздушной атаки ВСУ по позициям сил ДНР под Донецком появилось в сети

Видео воздушной атаки ВСУ по позициям сил ДНР под Донецком появилось в сети

В сети появилось видео воздушной атаки Вооруженных сил Украины по позициям ДНР под Донецком. Ролик выложила на своем YouTube-канале пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной республики.

//В мире

На Украине названы кандидатуры на пост главы МВД

На Украине названы кандидатуры на пост главы МВД

В четверг, 29 августа, депутат фракции "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, кого президент Украины Владимир Зеленский рассматривает на пост главы Министерства внутренних дел.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

В Подмосковье произошло страшное ДТП с участием фуры и легковушек
2

Семь человек погибли в ДТП на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск"
3

Составлен список ста наиболее влиятельных людей ИТ-отрасли
4

Актёр Александр Числов умер в возрасте 54 лет
5

Что известно о последних днях жизни актера Александра Числова

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры