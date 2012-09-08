Владимир Жириновский сдаст мандат, если запретят семейственность в Госдуме

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский готов сдать мандат, когда законопроект, запрещающий родственникам одновременно избираться в Госдуму, вступит в силу.



По словам Жириновского, либо он, либо его сын, зампред Госдумы Игорь Лебедев, покинут нижнюю палату.



«Если будет принят подобный закон, или я, или он сложим мандат в первый же день вступления закона в силу. Только так. Даже если закон не примут, я в перспективе сделаю так, что в ЛДПР не будет никаких родственников», - подчеркнул Владимир Жириновский.

Он также сообщил, что его однопартийцы внесут в Госдуму законопроект, запрещающий родственникам вместе работать во всех без исключения учреждениям, передает Русская служба новостей.

Жириновский даже вспомнил цирковую династию Запашных. По его словам, братцы Запашные, которых в цирк устроил отец, захватили все, а другим туда трудно попасть.



Народный артист России, известный дрессировщик Аскольд Запашный считает, что Владимир Жириновский выступил с таким эпатажным заявлением ради самопиара. По мнению артиста, «даже если какой-то идиот этот закон пролоббирует, это вызовет волну общественного негодования и протеста».



Напомним, ранее единоросс Андрей Исаев внес в Думу законопроект, запрещающий родственникам одновременно избираться в парламент. Эсеры в ответ на это заявили о намерении предложить законы, по которым семейственность запрещается в органах исполнительной власти и в крупных государственных предприятиях.