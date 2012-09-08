Иран обвинил Канаду в радикализме в ответ на разрыв отношений

Оттава придерживается радикальных взглядов во внешней политике. Об этом заявило в субботу министрство иностранных дел Ирана в комментариях решения Канады о приостановке дипломатических отношений с Исламской республикой.

"Враждебное отношение расистского правительства Канады продиктовано политикой сионистского режима и Великобритании", - цитирует агентство РИА Новости со ссылкой на IPNA слова официального представителя иранского МИД Рамина Мехманпараста. По его словам, решение о закрытии посольства в Тегеране стало продолжением антииранской политики премьер-министра Канады Стивена Харпера.

"АН" писали, что по мнению аналитиков, Канада разорвала дипотношения с Ираном по команде США.