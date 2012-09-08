Владимир Путин в рамках АТЭС провел краткую встречу с Хиллари Клинтон

Президент России Владимир Путин провел в субботу в рамках саммита АТЭС краткую встречу с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Глава дипломатии Соединенных Штатов возглавляет на саммите американскую делегацию.

Беседа состоялась в кулуарах форума перед началом торжественного приема от имени российского президента в честь лидеров экономик АТЭС.

Отметим, Клинтон возглавляет делегацию США на саммите АТЭС, поскольку президент Барак Обама в эти дни принимал участие в предвыборном съезде Демократической партии, где он был выдвинут кандидатом на пост президента на предстоящих выборах.