США намерены вмешаться в сирийский конфликт

До сих США находились в стороне от участия в сирийском конфликте – но теперь с этим пора заканчивать, - считают американские политики. Три самых влиятельных сенатора Джо Либерман, Джон Маккейн и Линдси Грэм требуют создать вокруг Сирии зоны безопасности и поставлять повстанцам оружие, чтобы таким образом ограничить власть исламистов, сообщает немецкий журнал «Spiegel».

«Мы должны снабжать оружием оппозиции Асада», - заявил Либерман, бывший кандидат в вице-президенты США от демократов. Кроме того, в рамках этой зоны безопасности должно быть сформировано переходное правительство.

По данным Организации Объединенных Наций, в июле количество пострадавших от войны в Сирии и нуждающихся в помощи, увеличилось вдвое - до 2,5 миллионов. Среди них - более полумиллиона детей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Для оказания поддержки сирийскому народу необходимо $347 млн., сообщила ООН в пятницу в Нью-Йорке.

В этой связи Турция призывают Германию действовать более активно в этом вопросе и принимать беженцев. Посол Турции Хусейн Авни Карслыоглу заявил «Hannover Allgemeine Zeitung», что его страна мобилизовала помощь для сирийских беженцев на сумму более 300 миллионов € - это больше, чем собрали все страны ЕС вместе взятые.

Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле выступил уже с заявлением о том, что «возможно, в будущем Германия будет принимать беженцев из Сирии». Однако приоритетным пока остаётся оказание помощи непосредственно на местах – в самой Сирии.