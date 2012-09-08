Евросоюз не надеется на быстрое свержение режима Башара-аль-Асада

Европейский Союз больше не рассчитывает на быстрое свержение режима Башара аль-Асада в Сирии, - сообщает интернет-портал немецкой газеты «Die Zeit». Министры иностранных дел ЕС на встрече в субботу в Пафосе (Кипр) были единодушны в этом, - передаёт один из участников переговоров.

Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле заявил, что ЕС, должен быть готов к тому, что, возможно, «насилие в Сирии будет продолжаться ещё некоторое время, поэтому в ближайшие месяцы необходимо будет организовать лагеря для беженцев, даже если ЕС этого и не хочет».

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн говорит: «Когда Асад уйдёт? Это может произойти через шесть месяцев, через год, а может и через полтора года». Вероятность того, «что какое-то время ещё десятки тысяч покинут свои дома, и, к сожалению, тысячи людей потеряют свою жизнь», очень высока.