Лавров обвинил Европу в подстрекательстве сирийской оппозиции

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам субботних переговоров с госсекретарем США Хилари Клинтон обвинил европейских партнеров в подстрекательстве сирийской оппозиции к вооруженной борьбе.



Лавров заявил, что сирийская проблема была обсуждена в ходе беседы, и вновь высказал позицию России по этому поводу. По словам Лаврова, в настоящее время необходимо положить конец кровопролитию, а не «подстрекать оппозицию к отказу от диалога и продолжению борьбы».



«Именно этим занимаются наши европейские партнеры, к сожалению. А мы поддерживаем план Кофи Аннана», - сказал он, напомнив, что Россия поддерживает женевские договоренности. «Почему-то наши европейские и американские партнеры отказываются этот достигнутый в Женеве консенсус подтвердить в СБ ООН», - сказал Лавров.

Он напомнил о заседании СБ ООН по Сирии, которое пройдет во второй половине сентября. Глава МИД России заявил, что на этом заседании российская сторона предложит вернуться к вопросу женевских договоренностей и выслушает, какие аргументы будут приведены в пользу отказа от достигнутого консенсуса.



«Россия будет выступать за то, чтобы СБ ООН одобрил женевское коммюнике, которое было принято 30 июня», - подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что в соответствии с договоренностями сирийская оппозиция и правительство должны назначить переговорщиков, причем со стороны кабинета министров Сирии такой шаг уже сделан. «Это реальная альтернатива с призывом продолжать войну до конца, создавать такие конфронтационные структуры, как правительство в изгнании», - добавил Лавров.



Также глава российского МИДа заявил, что американские санкции в отношении Сирии и Ирана затрагивают интересы российского бизнеса. «Односторонние американские санкции в отношении Сирии и Ирана все больше и больше приобретают экстерриториальный характер и затрагивают напрямую интересы российского бизнеса, российских банков, в частности», - сказал Лавров, сообщает vz.ru.



По его словам, о том, что такой подход недопустим, российская сторона заявила «достаточно ясно». «Нас услышали, не знаю, каков будет результат», - сказал Лавров.

Вместе с тем, по его словам, попытки истолковать позицию России по проблематике этих стран меркантильными интересами - это ошибка. «У нас нет особых бизнес интересов в Сирии, наши объемы торгово-экономического взаимодействия и военно-технического сотрудничества бледнеют по сравнению с теми торгово-экономическими интересами, которые есть у наших западных, прежде всего европейских партнеров - не только в Сирии, но и в Ливии», - сказал Лавров.

В отношении Сирии Россия не поддерживает санкции, потому что санкции ничего не дадут, сказал Лавров. Для урегулирования кризиса в этой стране необходимо, чтобы все игроки использовали свое влияние на стороны конфликта во благо и по-настоящему заставили всех сирийцев сесть за стол переговоров, сказал он.



«Санкции, которые сейчас уже по-моему раз 18 Евросоюзом ужесточались против Сирии, да и односторонни санкции США - решения (о них) принимались не то, что без консультаций с нами, мы даже не были поставлены в известность», - сказал Лавров.



«Они решили действовать в одиночку, без нас. А теперь, когда прошло больше, чем полтора года, уже и эти односторонние санкции не работают, они начинают пытаться обвинять Россию, Китай, другие страны, которые не хотят одобрять антисирийские санкции (в СБ ООН), в том что мы препятствуем какому-то единству мирового сообщества», - сказал Лавров.



