МИД РФ: санкции против Сирии и Ирана мешают российскому бизнесу. ВИДЕО

Односторонние американские санкции в отношении Сирии и Ирана все больше приобретают экстерриториальный характер, затрагивая напрямую интересы российского бизнеса, в частности банков. Об этом заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам после переговоров с госсекретарем США Хиллари Клинтон.

По его словам, о недопустимости такого подхода российская сторона сказала достаточно ясно в ходе состоявшихся переговоров.

"Нас услышали, но я не знаю, каков будет результат", - добавил Лавров, передала пресс-служба МИД РФ.

При этом он отметил, что Россия и США стремятся к тому, чтобы Сирия стала свободной, демократической, процветающей страной, чтобы ею руководило правительство, которое избрано народом.

"Что касается Ирана, то ни для нас, ни для Соединенных Штатов совершенно неприемлемо нарушение режима распространения ядерного оружия, и мы будем делать все, чтобы этого не допустить, и это должен быть критерий всех наших действий", - сказал глава российской дипломатии.

"Что касается методов достижения целей, то у наших американских партнеров превалирует стремление угрожать и усиливать давление, принимать новые санкции в отношении как Сирии, так и Ирана. Мы с этим не согласны в принципе, потому что в решение проблемы нужно вовлекать, а не изолировать те страны, к которым имеются вопросы", - сказал Лавров.

Отметим, что в субботу в рамках саммита АТЭС о Владивостоке Глава МИД РФ Лавров совместно с Госсекретарем США Клинтон подписал Меморандум о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Правительством США о сотрудничестве в Антарктике, который закладывает правовую основу для перевода взаимодействия двух стран на южном полярном континенте на качественно новый уровень. Подписан также ряд других документов.

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