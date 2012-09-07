Дмитрий Демушкин оспорит отказ в регистрации на выборах в Калининграде

Лидер движения "Русские" Дмитрий Демушкин не согласен с отказом в регистрации на пост мэра Калининграда. Не исключено, что политик будет оспаривать решение избиркома.

"Был нарушен закон. Кандидата в мэры или его представителей должны приглашать на комиссию горизбиркома, но решение приняли без нас. Об отказе в регистрации я узнал от другого кандидата", - рассказал Демушкин в интервью "НацАкценту".

Демушкин отметил, что горизбирком до сих пор не передал его адвокатам решение об отказе в регистрации и протокол с нарушениями. По словам Демушкина, по закону протокол ему должны были вручить за два дня до заседания комиссии.

"Насколько обоснован отказ будет понятно только когда мы получим протокол. Нам надо изучить документы, а потом принимать решение о наших дальнейших действиях", - заметил Демушкин. Он не исключил, что будет оспаривать решение об отказе в регистрации.

"Я был единственным кандидатом, который действительно собирал подписи, вел в городе агитацию. Теперь мне не за себя даже обидно, а за тех людей, которые помогали мне все это время. Ради них мы будем думать, как действовать дальше", - сказал Демушкин.

Между тем в горизбиркоме Калининграда сообщили, что Демушкину отказано в регистрации из-за нехватки подписей. В частности, подписи нескольких сборщиков были признаны действительными только из-за того, что сборщики не указали регион, в котором они зарегистрированы.

Документы в избирком Калининграда для участия в выборах мэра Демушкин подал в середине августа. О своем желании баллотироваться также заявили бывшая актриса Александра Яковлева, возглавляющая региональное отделение "Яблока", депутат областной думы Юрий Галанин и действующий мэр Александр Ярошук. Всего на выборах главы Калининграда будут бороться 12 кандидатов. Выборы мэра Калининграда состоятся 14 октября.