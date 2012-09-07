Путин: внешний долг России может вырасти, но незначительно

Президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на международном саммите АТЭС во Владивостоке, заявил, что допускает возможность незначительного увеличения российского внешнего долга.

Путин отметил, что «у Российской Федерации самый низкий из всех развитых экономик внешний долг». «Если вообще долговые обязательства правительства России можно оценить примерно в 10 процентов, то внешний долг составляет примерно 2,5 процента. И возможно, конечно, небольшое увеличение внешних обязательств, но в целом мы будем оставаться на достаточно низком уровне», - сказал глава государства.

Владимир Путин заявил, что российские власти постараются в 2012 году удержать инфляцию на уровне прошлого года, а также будут стремиться к укрупнению банков.

На данный момент в России действует 965 кредитных организаций, в том числе 905 банков. Президент заверил: «Мы и дальше намерены укреплять нашу финансовую систему. Будем консолидировать банки, причем не будем делать это резко, не будем предъявлять излишних требований, не будем вести дело к насильственному поглощению, но будем стремиться к укрупнению наших финансовых учреждений».

По словам Путина, власти России продолжат делать ставку на макроэкономическую стабильность, и, в частности, на подавление темпов инфляции. Он напомнил, что в 2011 году инфляция в России составила рекордно низкие 6,1%. «Мы намерены и дальше таргетировать и подавлять инфляцию. Примерно в этих параметрах (2011 года) мы должны остаться в этом году», - заявил президент России.