Власти Севастополя испугались Виталия Кличко?

Представители партии «УДАР Виталия Кличко» хотели организовать фан-зону для просмотра поединка за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC между Виталием Кличко и Мануэлем Чарром. Предполагалось дружно болеть за Кличко в севастопольском кинотеатре «Россия».

Но не получится поддержать украинского боксера. Пресс-служба Севастопольской городской организации партии «УДАР Виталия Кличко» пояснила: «Делаем все возможное для организации фан-зоны в другом помещении, о чем будет сообщено дополнительно. Приносим вам свои искренние извинения».

По информации «Аргументов недели - Крым», открывать фан-зону запретила Севастопольская городская госадминистрация, в частности, 1-й заместитель главы СГГА Сергей Савенков, который является представителем Партии регионов.

Переговорный процесс продолжался в течение трех дней, но его участникам так и не удалось найти компромисса.

По всей вероятности, власти Севастополя испугались, что просмотр поединка с участием Виталия Кличко положительно отразится на рейтинге его партии в период избирательном кампании.