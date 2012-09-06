Сирийско-иорданская граница запечатана, но не наглухо

Сирийские власти в очередной раз закрыли границу с Иорданией. Об это сообщили активисты сирийской оппозиции. Фактически, это попытка остановить поток беженцев из страны. Однако противникам Асада удалось восстановить контроль над городом Телль-Чехаб.

По данным оппозиции, в четверг в город вошли отряды повстанцев при поддержке танков, передает Би-Би-Си.

Телль-Чехаб является транзитным пунктом, который сирийские беженцы используют для того, чтобы перебраться в Иорданию.