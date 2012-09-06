Рада отложила рассмотрение скандального закона о мирных собраниях

Верховная Рада Украины перенесла рассмотрение скандального законопроекта о мирных собраниях № 2450. По словам председателя фракции ПР в Верховной Раде Александра ЕФРЕМОВА, это было сделано для того, чтобы «избежать недоразумений».

В то же время, законопроект № 10569, который дополняет содержание 2450, не прошел вообще, передают в четверг «Аргументы недели - Крым».

Представители оппозиции уже «празднуют» маленькую победу.

«Победа локальная, но существенная. Спасибо всем, кто сдержал попытку протолкнуть проект нахрапом. Теперь важно продержаться до поступления ответа Венецианки», — написала в своем Facebook нардеп Леся ОРОБЕЦ.

Ее мнение также разделил и оппозиционный депутат Андрей ПАРУБИЙ.