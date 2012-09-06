Путин: Россия подготовлена к новой возможной волне кризиса

Президент РФ Владимир Путин успокоил: Россия подготовлена к новой возможной волне кризиса еще лучше, чем к первой. По словам главы государства, еще в прошлом году он, будучи премьером, дал поручение правительству заняться усовершенствованием имеющихся инструментов, подготовить соответствующие проекты законодательных актов, поправить нормативную базу.

«Мы попросили у парламента, и парламент согласился, выделил определенную сумму денег, 200 млрд, резервный фонд для правительства. Так что в целом у нас инструменты есть», - сказал Владимир Путин. «Я думаю, что сейчас мы еще лучше подготовлены, потому что мы прошли предыдущую волну кризиса и у нас есть уже понимание, что и как нужно делать, есть инструменты борьбы с кризисом», - сказал президент. Путин напомнил, что у России был самый высокий в мире рост ВВП среди крупных экономик после Китая и Индии - 4,2%. По его словам, золотовалютные резервы России растут.

Президент также отметил, что в России минимальный уровень безработицы в сравнении с еврозоной.

Путин подчеркнул, что российские власти внимательно следят за ситуацией в мировой экономике.

Напомним, в преддверии саммита АТЭС Президент России дал интервью телеканалу Russia Today.