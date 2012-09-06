Путин: Россия - исторически, географически – неотъемлемая часть АТР

Президент России Владимир Путин накануне своего участия в саммите АТЭС во Владивостоке написал статью для издания The Wall Street Journal ("Уолл-стрит джорнэл").

"Сегодня и для России, и для всех экономик АТЭС ключевой вызов – это поддержание устойчивых темпов роста. Именно качественного роста, с акцентом на инновации и развитие человеческого потенциала. Считаю, что нам нужно использовать все преимущества партнёрства в этих сферах. Снимать барьеры для движения идей, знаний и технологий, координировать научную политику и совместно формировать перспективные инновационные рынки. Конечно, особое внимание необходимо уделить образованию. Россия предлагает организовать сетевое взаимодействие университетов, создать условия для повышения академической мобильности, обмена преподавателями и студентами. Считаем, что уже сейчас необходимо прорабатывать идею формирования единого образовательного пространства в АТР", - отметил глава российского государства.

Владимир Путин заключил: "Наша страна исторически, географически – неотъемлемая часть АТР. Полноформатный выход на азиатско-тихоокеанское пространство мы рассматриваем как важнейший залог успешного будущего России, развития сибирских и дальневосточных регионов. И мы рассчитываем, что предстоящий саммит во Владивостоке ещё раз продемонстрирует миру, что Россия – это страна широких возможностей. Готовы к совместной работе с соседями и партнёрами во имя общих созидательных целей".