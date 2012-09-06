Барак Обама официально утвержден кандидатом на пост президента США
6 сентября 2012, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]
Барак Обама официально утвержден кандидатом демократов на пост президента США на предстоящих всеобщих выборах. Делегаты национального съезда Демократической партии, проходящего в Шарлотте, штат Северная Каролина, поддержали в среду вечером его кандидатуру.
На съезде экс-глава белого дома Билл Клинтон официально предложил кандидатуру Барака Обамы на второй срок. Клинтон назвал главные достоинства Барака Обамы - способность к продуктивному сотрудничеству с оппонентами.
Ранее первая леди США Мишель Обама призвала переизбрать президента Барака Обаму на второй срок.
Супруга американского президента заявила, что пребывание на вершине властного олимпа не изменило Обаму, а только выявило лучшие черты его характера.