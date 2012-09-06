Билл Клинтон назвал главные достоинства Барака Обамы

На съезде Демократической партии США в среду экс-глава белого дома Билл Клинтон официально предложил кандидатуру Барака Обамы на второй срок. Клинтон назвал главные достоинства Барака Обамы - способность к продуктивному сотрудничеству с оппонентами.

Теперь делегатам съезда предстоит утвердить действующего президента в качестве кандидата от партии, сообщает РИА Новости.

"Одной из главных причин, по которым Америка должна переизбрать президента Обаму, - это его неослабевающее стремление к сотрудничеству. Он назначил республиканцев на посты министров обороны и транспорта. Он назначил вице-президентом своего соперника на выборах 2008 года, доверил ему контроль за успешным завершением операции в Ираке и имплементацией стратегии по восстановлению экономики. И Джо Байден прекрасно справился с обеими задачами. Он назначил членов кабинета, которые на праймериз поддержали Хиллари. И он даже назначил Хиллари Клинтон госсекретарем США!" - сказал Клинтон.

Он также высоко оценил стремление Обамы к работе с республиканцами в конгрессе, достижения президента в сфере создания рабочих мест, отметил его заслуги в сфере здравоохранения и экономике, которая, как отметил Клинтон, досталась ему в плачевном состоянии.