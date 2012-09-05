Парламент Армении проголосовал за приостановление контактов с Венгрией

В среду парламент Армении принял заявление о приостановлении официальных контактов с Венгрией в связи с выдачей Будапештом Азербайджану Рамиля Сафарова, убившего в 2004 году армянского офицера Гургена Маргаряна и помилованного президентом Азербайджана.

Документ был принят 96 голосами "за", один - "против".

В заявлении армянского парламента говорится: "Указ президента Азербайджана о помиловании противоречит гуманистическим целям Страсбургской конвенции 1983 года "О передаче осужденных лиц", а также всеобщим принципам прав человека. Национальное Собрание заявляет, что венгерские власти также несут ответственность за случившееся, осуждает их поведение и на парламентском уровне приостанавливает официальные отношения с Венгрией".

Армянские парламентарии отмечают, что до принятия решения об экстрадиции власти Венгрии не могли не осознавать, что выдача Азербайджану преступника, осужденного венгерским судом на пожизненное заключение, приведет к его освобождению.

Также в документе сообщается, что "атмосфера ненависти к армянам, укоренившаяся в Азербайджане на государственном уровне, вновь подтверждает ту реальность, что Нагорно-Карабахская Республика не может быть в составе Азербайджане ни в каком статусе".

Парламент Армении призвал все страны, руководствующиеся демократическими ценностями, осудить выдачу Сафарова Азербайджану.

Напомним, ранее президент Армении Серж Саргсян в связи со случившимся официально заявил о прекращении дипломатических отношений с Венгрией.

А Национальное собрание Армении тем временем сделало заявление, что рассмотрит законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха.

В связи с помилованием Сафарова Венгрия заявила Азербайджану официальный протест.