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Парламент Армении проголосовал за приостановление контактов с Венгрией
5 сентября 2012, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]
В среду парламент Армении принял заявление о приостановлении официальных контактов с Венгрией в связи с выдачей Будапештом Азербайджану Рамиля Сафарова, убившего в 2004 году армянского офицера Гургена Маргаряна и помилованного президентом Азербайджана.
Документ был принят 96 голосами "за", один - "против".
В заявлении армянского парламента говорится: "Указ президента Азербайджана о помиловании противоречит гуманистическим целям Страсбургской конвенции 1983 года "О передаче осужденных лиц", а также всеобщим принципам прав человека. Национальное Собрание заявляет, что венгерские власти также несут ответственность за случившееся, осуждает их поведение и на парламентском уровне приостанавливает официальные отношения с Венгрией".
Армянские парламентарии отмечают, что до принятия решения об экстрадиции власти Венгрии не могли не осознавать, что выдача Азербайджану преступника, осужденного венгерским судом на пожизненное заключение, приведет к его освобождению.
Также в документе сообщается, что "атмосфера ненависти к армянам, укоренившаяся в Азербайджане на государственном уровне, вновь подтверждает ту реальность, что Нагорно-Карабахская Республика не может быть в составе Азербайджане ни в каком статусе".
Парламент Армении призвал все страны, руководствующиеся демократическими ценностями, осудить выдачу Сафарова Азербайджану.
Напомним, ранее президент Армении Серж Саргсян в связи со случившимся официально заявил о прекращении дипломатических отношений с Венгрией.
А Национальное собрание Армении тем временем сделало заявление, что рассмотрит законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха.
В связи с помилованием Сафарова Венгрия заявила Азербайджану официальный протест.
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