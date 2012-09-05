Россия готова продолжить переговоры с Японией по мирному договору

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова продолжить переговоры с Японией по вопросам, связанным с заключением мирного договора, но опираясь на законность и реалии, закрепленные в уставе ООН.

Сергей Лавров сказал: "Мы готовы продолжать эти переговоры, искать такие договоренности, которые будут учитывать интересы друг друга, которые будут приняты народами наших стран. Одним из основополагающих отправных моментов, одним из главных отправных моментов является необходимость опираться на законность, включая, конечно, признание тех реалий, которые закреплены в уставе ООН".

Напомним, полномасштабный мирный договор между Японией и Россией после окончания Второй мировой войны подписан не был. Документ отказалась подписать Япония, камнем преткновения стали четыре острова в южной части Курильской гряды, которые Токио считает своей территорией.