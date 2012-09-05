Кадыров назвал районы, которые Ингушетия должна отдать Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании республиканского правительства открыто заявил, какие районы соседней Ингушетии он считает "чеченскими". На совещании кабинета министров во вторник глава ЧР отметил, что существуют документы, подтверждающие факт принадлежности Сунженского и части Малгобекского районов к Чеченской Республике.

"Мы располагаем архивными документами, подтверждающими, что эти районы являются частью республики. У РИ таких документов нет, никогда не было и быть не может. Ингушскую область к нам присоединили только в 1934 году", - сказал Кадыров. Глава Чечни подчеркнул, что "пришло время четко обозначить межевую линию в соответствии с законом". "Мы свою территорию знаем и ни при каких обстоятельствах не оставим ее за пределами административной границы. Но и не станем посягать ни на один метр чужой территории", - отметил он.

"АН" сообщали, что Рамзан Кадыров сделал на совещании целый ряд резких замечаний в адрес главы Ингушетии Юнус-бека Евкурова.