Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на саммите АТЭС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил сегодня на саммите АТЭС во Владивостоке. Глава российского МИД заявил, что Москва не отдает приоритет в развитии отношений с азиатскими государствами в ущерб связям с Западом.

«Ни о какой переориентации речи быть не может, потому что мы волею судеб, географии, истории, благодаря деятельности наших предков уже ориентированы и на Запад, и на Восток, и на Юг и на Север», - опроверг Лавров.

По словам министра, в интересах России использовать геологическое, геополитическое и геоэкономическое положение страны максимально. Он напомним, что экономический и социальный подъем районов Сибири и Дальнего Востока является одним из приоритетов российского государства.

Сергей Лавров сообщил, что Россия готова обсуждать вопрос об отмене виз с большинством стран Азиатско-Тихоокеанского региона, уточнив, что республика Корея уже предложила обсудить проект соглашения об отказе от визовых требований при краткосрочных поездках граждан.

Лавров также заявил, что Россия готова продолжать с Японией диалог по вопросу заключения мирного договора, но с учетом признания положений Устава ООН.