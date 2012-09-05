Мишель Обама на съезде демократов призвала американцев переизбрать мужа

Первая леди США Мишель Обама на общенациональном съезде Демократической партии, проодящий в эти дни в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), призвала переизбрать президента Барака Обаму на второй срок.

Супруга американского президента заявила, что пребывание на вершине властного олимпа не изменило Обаму, а только выявило лучшие черты его характера. По ее словам, Барак Обама тот "человек, которому можно доверять". Мишель тметила, что "Барак знает американскую мечту, потому что он ее прожил… И он хочет, чтобы у всех в этой стране была такая же возможность, независимо от того, кто мы, откуда, как выглядим и кого любим", передает Би-Би-Си.

Делегаты съезда сегодня, как ожидается, официально выдвинут Барака Обаму в качестве кандидата от Демократической партии на выборах президента США, а вице-президента Джо Байдена – на новый срок на этой должности. В четверг с речью выступят Обама и Байден.