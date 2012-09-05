Оппозиция сегодня утром повторно подала в мэрию Москвы заявку на проведение "Марша миллионов" 15 сентября. "Подали повторное уведомление на 15 сентября на "Марш миллионов", спокойно, без эксцессов. Подали на тот же маршрут, только Сергея Давидиса заменили на Дениса Билунова", - сказал координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

В понедельник столичная мэрия отказалась согласовать предыдущее уведомление оппозиционеров, обосновав это тем, что у Сергея Давидиса, который находился в числе заявителей, было административное нарушение.

Согласно новому закону о митингах, заявителем не может быть человек, который дважды привлекался по административным статьям.

Ответ властей должен последовать в течение трёх рабочих дней.