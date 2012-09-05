К чему приведет победа сепаратистов в Квебеке на местных парламентских выборах

На выборах в Национальное собрание в канадской франкоязычной провинции Квебек, которые прошли во вторник, победу одержала сепаратистская партия. Сепаратисты были представлены Квебекской партией, которая получила по меньшей мере 61 место из 125 в региональном парламенте, передает телеканал TVA.

Этого достаточно, чтобы сформировать правительство меньшинства. Премьер-министром Квебека впервые станет женщина - лидер одержавшей победу партии Полин Маруа. Предвыборная программа Полин Маруа заключалась в сокращении долга провинции, поднятии налогов и защите местных компаний от поглощений со стороны иностранных конкурентов. Лидер оппозиционной Квебекской партии также пообещала отстаивать идею проведения референдума о независимости провинции, отстаивать главенство французского языка и культуры.

Согласно недавним социологическим опросам, в настоящее время только 28% квебекцев поддерживают отделение от Канады. Референдумы 1980 и 1995 годов, хотя и не привели к независимости провинции, но позволили Квебеку добиться частичной самостоятельности в принятии законов.

Недавно в Квебеке прошли массовые протесты студентов. Около 200 тысяч человек митинговали против увеличения платы за обучение в вузах. Акции сопровождались столкновениями с полицией и многочисленными арестами.