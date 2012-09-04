Пан Ги Мун: Гуманитарная ситуация в Сирии и соседних странах близка к кризису

На Генассамблее ООН сегодня будет поднят вопрос о дополнительном финансировании операций по оказанию гуманитарной помощи сирийцам. Об этом заявил во вторник представитель генсека организации Мартин Несирке.

"Гуманитарная ситуация сложна. Она ухудшается как в Сирии, так и в соседних странах, которые страдают от последствий сирийского кризиса", — заявил Несирке, , передают Вести, подчеркнул, что, по мнению Пан Ги Муна, ООН требуются дополнительные средства для оказания помощи людям, пострадавшим в результате конфликта в Сирии.

ООН особенно беспокоит ситуация со здравоохранением в Сирии: по данным ВОЗ, боевые действия в Алеппо, в окрестностях которого сосредоточено большинство фармацевтических заводов страны, привели к острой нехватке медикаментов. Жителям страны срочно требуются лекарства от туберкулеза, гепатита, гипертонии, диабета и рака. Кроме того, ощущается нехватка медсредств для проведения анализа крови, а также гемодиализа.