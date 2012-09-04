Марш миллионов не санкционирован мэрией Москвы из-за правонарушений

Мэрия Москвы отказала в согласовании оппозиционного Марша миллионов, запланированного на 15 сентября. Отказ мотивирован тем, что заявитель Сергей Давидис совершил два административных правонарушения в течении года.

Согласно поправкам, вступившим в силу в июне, в этом случае нельзя выступать организатором массового мероприятия.

Заявители просили согласовать шествие от площади Тверской заставы до Боровицкой площади и митинг в конце маршрута на 50 тыс. человек.

"Считаю, что мэрия специально тянула время", - отметил сегодня в Twitter "Левого фронта" Сергей Удальцов.

Новую заявку на тот же маршрут планируется подать в среду, добавил он.

"АН" писали, что первый Марш миллионов прошел в Москве 6 мая и завершился столкновениями демонстрантов и полиции. По факту массовых беспорядков до их пор ведётся следствие.