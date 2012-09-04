Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг, заявил никаких изменений в британской визовой практике не произошло, не смотря на публикацию в британских СМИ информации о принятии Лондоном "списка Магницкого".

В Москве "данные разъяснения официальных лиц Великобритании приняты к сведению".

"АН" писали, что ранее МИД РФ разъяснил, что сегодня в Лондоне послу РФ в Великобритании "на уровне политического руководства" было заявлено, что никаких решений о "списку Магницкого" принято не было.