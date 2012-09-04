В 16 российских регионах в октябре главам не доверят рулить

Из 86-ти ныне действующих глав российских субъектов Российской Федерации, 16 имеют низкие шансы на переизбрание. Наиболее вероятные кандидаты на вылет из губернаторского кресла в октябре - брянский Николай Денин и рязанский Олег Ковалёв.

Так полагают эксперты, следует из индекса избираемости глав субъектов.

"Эту историю с назначениями губернаторов, которая у нас недолго существовала, надо было использовать для того, чтобы действительно кардинально обновить политическую элиту страны, дать шанс молодым. Однако мы видим, что, к сожалению, этот эксперимент оказался неудачным", - сказал комментируя рейтинг "проходимцев" в главы субъектов РФ, составленный российским журналом "Политические технологии, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко во вторник в интервью радио Business FM.

По его мнению, некоторые назначенные губернаторы близки электорату.

"Наиболее беспроблемные выборы у старожила, губернатора Белгородской области Савченко, который с 90-х годов там сидит", — сказал он. Также хорошие позиции, по его мнению, у главы Кемеровской области Амана Тулеева. Авторы индекса полагают, что Тулеев сейчас является самым популярным губернатором.

Самыми слабыми губернаторами из тех, в чьих регионах пройдут выборы в октябре, считаются глава Брянской области Николай Денин и глава Рязанской области Олег Ковалев.

"АН" писали, что согласно новому закону, шансы на регистрацию кандидатом на пост главы субъекта РФ появятся только у тех кандидатов, которые смогут заручиться поддержкой от 5 до 10% местных депутатов и глав администраций как минимум в 3/4 муниципальных образованиях в границах субъекта.

Первые прямые выборы губернаторов состоятся в октябре 2012 года, в единый день голосования. Выбирать губернаторов будут в тех областях, где срок полномочий действующих глав регионов истекает до 1 января 2013 года.